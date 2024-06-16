В Башкирии спасли людей, застрявших на колесе обозрения

Спасатели эвакуировали с оставшегося без электроснабжения колеса обозрения в башкирском Нефтекамске шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

«Всех спустили, все живы и здоровы, немного напуганы», — говорится в сообщении ведомства.

16 июня колесо обозрения в Нефтекамске остановилось из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС. В двух кабинках колеса находились шесть человек, из них три ребенка. Предполагалось, что аттракцион удастся запустить, включив резервное энергоснабжение.

В этот же день в парке Нальчика произошла остановка аттракциона, в результате чего на карусели застряли 13 человек. Отмечается, что спасатели благополучно сняли всех граждан с аттракциона, и никто из них не пострадал. По предварительной информации, остановка карусели произошла по техническим причинам.

Ранее сообщалось об инциденте в «Розе Хутор», где туристы застряли на канатной дороге.