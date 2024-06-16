Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии спасли людей, застрявших на колесе обозрения

МЧС: спасатели сняли с остановившегося колеса обозрения в Нефтекамске 6 человек

Спасатели эвакуировали с оставшегося без электроснабжения колеса обозрения в башкирском Нефтекамске шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

«Всех спустили, все живы и здоровы, немного напуганы», — говорится в сообщении ведомства.

16 июня колесо обозрения в Нефтекамске остановилось из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС. В двух кабинках колеса находились шесть человек, из них три ребенка. Предполагалось, что аттракцион удастся запустить, включив резервное энергоснабжение.

В этот же день в парке Нальчика произошла остановка аттракциона, в результате чего на карусели застряли 13 человек. Отмечается, что спасатели благополучно сняли всех граждан с аттракциона, и никто из них не пострадал. По предварительной информации, остановка карусели произошла по техническим причинам.

Ранее сообщалось об инциденте в «Розе Хутор», где туристы застряли на канатной дороге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами