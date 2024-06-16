Слуцкий назвал бессмысленными решения на саммите по Украине

Все решения «мирного саммита» в Швейцарии по Украине без России являются бессмысленными. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, эта конференция «предсказуемо провалилась». Как заявил политик, она не имела «ничего общего с миром». Все решения саммита в отсутствие РФ «просто бессмысленны, урегулирование украинского кризиса так и не приближено ни на йоту», подчеркнул он.

Слуцкий также отметил, что президент РФ Владимир Путин предложил реальную формулу мира.

«Но пока западные лидеры в духе двойных стандартов будут отвергать разумные мирные инициативы, прокси-война «до последнего украинца» будет продолжаться», — добавил Слуцкий.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом.

Мирная конференция по Украине состоялась в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Итоговый документ саммита поддержали 80 стран-участниц из 91. В частности, Бразилия и Индия не поддержали итоговый документ конференции в Швейцарии.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирный процесс по Украине невообразим без участия России.