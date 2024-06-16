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Дело возбудили после поножовщины в Подмосковье

В Одинцово полиция возбудила уголовное дело после нападения с ножом на мужчину

Следователи возбудили уголовное дело после нападения с ножом на мужчину, которое произошло в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области.

Ведомство уточняет, что дело заведено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

16 июня пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщила, что на проезжей части Можайского шоссе между 32-летним мужчиной и двумя неизвестными произошел конфликт, переросший в поножовщину. В результате инцидента злоумышленники, один из которых был с ножом, нанесли телесные повреждения мужчине и скрылись c места преступления. Пострадавшего доставили в больницу с ножевым ранением бедра. В настоящее время полицейские ведут розыск нападавших.

В этот же день стало известно, что в Липецке двое мужчин устроили драку в стиле ММА и стрельбу во дворе жилого дома.

Ранее сообщалось, что конфликт в российском баре закончился поножовщиной.

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