Дело возбудили после поножовщины в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после нападения с ножом на мужчину, которое произошло в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области.

Ведомство уточняет, что дело заведено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

16 июня пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщила, что на проезжей части Можайского шоссе между 32-летним мужчиной и двумя неизвестными произошел конфликт, переросший в поножовщину. В результате инцидента злоумышленники, один из которых был с ножом, нанесли телесные повреждения мужчине и скрылись c места преступления. Пострадавшего доставили в больницу с ножевым ранением бедра. В настоящее время полицейские ведут розыск нападавших.

В этот же день стало известно, что в Липецке двое мужчин устроили драку в стиле ММА и стрельбу во дворе жилого дома.

Ранее сообщалось, что конфликт в российском баре закончился поножовщиной.