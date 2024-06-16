Кейн установил рекорд сборной Англии

Футболист сборной Англии Гарри Кейн установил рекорд национальной команды по количеству матчей на чемпионатах мира и Европы, выйдя в стартовом составе на игру Евро-2024 против сборной Сербии.

Для Кейна эта игра стала 23 на крупных турнирах. Предыдущее достижение принадлежало защитнику Эшли Коулу.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

На прошлом Евро Англия дошла до финала, где проиграла в серии послематчевых пенальти сборной Италии.

В последний раз Англия играла с Сербией в 2003 году в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Англии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее полиция Германии арестовала фанатов сборных Сербии и Англии.