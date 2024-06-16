В США создали кошачий «Оземпик»

Американский стартап Okava Pharmaceuticals и фармкомпания Vivani Medical создали имплант для лечения ожирения у кошек с помощью препарата-аналога Оземпика. Об этом сообщает Telegram-канал «Без рецепта».

Исследование разработки на небольшой группе животных показало, что она помогает сбросить минимум 5% веса за 112 дней. Сейчас компании продолжают изучать, насколько хорошо лекарство всасывается в организм через имплант.

Препарат относится к классу агонистов GLP-1, в который входит семаглутид (Оземпик и Вегови) — препарат для борьбы с диабетом и ожирением у людей.

В 2022 году избыточный вес или ожирение диагностировали примерно у 60% домашних кошек и собак в США, поэтому лекарство может стать популярным на рынке. Однако в 2007 году Pfizer сняла с продажи свой препарат для лечения ожирения у собак из-за отсутствия спроса. Компания связала это с тем, что ожирение питомцев не воспринимается их хозяевами как заболевание, требующее лечения.

Ветеринарные врачи отметили, что импланты могут вызывать специфичные для кошек побочные эффекты, такие как опухоли.

Ранее уролог связал увеличение длины полового члена с приемом особых лекарств.