Индия отказалась подписывать коммюнике по итогам саммита в Швейцарии

Индия отказалась подписывать итоговое коммюнике на саммите по Украине в Швейцарии из-за отсутствия на конференции России. Об этом сообщается в пресс-релизе индийского ведомства.

«Мы по-прежнему считаем, что такое решение требует искреннего и практического взаимодействия между двумя сторонами конфликта», — отмечается в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве страны добавили, что Индия будет по-прежнему сотрудничать со всеми сторонами для того, чтобы «внести свой вклад» в достижение мира.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. О чем говорится в коммюнике и кто отказался его подписывать? Когда ждать следующего саммита и позовут ли на него Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее участники саммита по Украине призвали обеспечить доступ в Азовское и Черное моря.