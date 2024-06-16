Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индия отказалась подписывать коммюнике по итогам саммита в Швейцарии

МИД Индии объяснил отказ от подписи коммюнике по Украине неучастием РФ в саммите

close
100%
Depositphotos

Индия отказалась подписывать итоговое коммюнике на саммите по Украине в Швейцарии из-за отсутствия на конференции России. Об этом сообщается в пресс-релизе индийского ведомства.

«Мы по-прежнему считаем, что такое решение требует искреннего и практического взаимодействия между двумя сторонами конфликта», — отмечается в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве страны добавили, что Индия будет по-прежнему сотрудничать со всеми сторонами для того, чтобы «внести свой вклад» в достижение мира.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. О чем говорится в коммюнике и кто отказался его подписывать? Когда ждать следующего саммита и позовут ли на него Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее участники саммита по Украине призвали обеспечить доступ в Азовское и Черное моря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами