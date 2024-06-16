Сборная России возглавляет командный зачет Игр БРИКС

Сборная России занимает первое место в общем зачете Игр БРИКС после четырех дней соревнований.

Российские атлеты завоевали 111 золотых, 80 серебряных и 48 бронзовых наград. На втором месте идет Белоруссия (20—34—39), замыкает тройку сильнейших Китай (17—11—8).

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее российский пловец назвал ненормальными условия участия в Олимпиаде.