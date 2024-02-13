В НАТО испугались вмешательства России в выборы в Румынии

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что существует риск российского вмешательства в предстоящие выборы в Румынии, что может изменить баланс сил в Европе. Об этом он заявил в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

«Румыния чрезвычайно важна с точки зрения геополитического баланса. Риски вмешательства в выборы будут не только в США, но и в Румынии. Я абсолютно убежден, что РФ не безразлично, кто будет президентом в Румынии», – заявил Джоанэ.

В то же время он подчеркнул, что румынский народ знает, что его место среди стран Запада, и это не зависит от результатов выборов.

«Чтобы не видеть Румынию частью Запада, нужно быть фактически против интересов страны», – отметил Джоанэ.

До этого премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Россия не совершала целенаправленных атак на страну и не будет делать этого впредь.

«Российская Федерация не инициировала никакой умышленной агрессии против Румынии, и я с уверенностью утверждаю, что она не сделает этого, поскольку у нее нет оснований», — заявил Чолаку.

Ранее Санду испугалась вмешательства России в президентские выборы в Молдавии.