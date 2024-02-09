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Санду испугалась вмешательства России в президентские выборы в Молдавии

Санду не исключила вмешательства России в предстоящие выборы в Молдавии

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Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду не исключила попыток вмешательства России в предстоящие осенью президентские выборы и призвала использовать накопленный опыт, чтобы не допустить этого. Ее слова передает NewsMaker.

«Мы все должны быть бдительными. Одно из оружий Кремля — это дезинформация и манипуляция. <…> Институты должны быть бдительными и использовать накопленный на предыдущих выборах опыт», — сказала Санду.

Она также объяснила, почему назначила референдум о евроинтеграции Кишинева и выборы на один день. По ее словам, это обеспечит самую высокую явку избирателей.

24 декабря президент Молдавии Майя Санду выступила с предложением к парламенту страны организовать референдум, чтобы выяснить мнение граждан по поводу вступления республики в Европейский союз.

В конце 2023 года депутаты парламента одобрили изменения в Избирательный кодекс, согласно которым референдум может пройти в день парламентских и президентских выборов.

При этом в Гагаузии назвали референдум Молдавии по вступлению в ЕС пиар-кампанией Санду.

Ранее Додон предрек поражение Санду на президентских выборах.

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