Санду испугалась вмешательства России в президентские выборы в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду не исключила попыток вмешательства России в предстоящие осенью президентские выборы и призвала использовать накопленный опыт, чтобы не допустить этого. Ее слова передает NewsMaker.

«Мы все должны быть бдительными. Одно из оружий Кремля — это дезинформация и манипуляция. <…> Институты должны быть бдительными и использовать накопленный на предыдущих выборах опыт», — сказала Санду.

Она также объяснила, почему назначила референдум о евроинтеграции Кишинева и выборы на один день. По ее словам, это обеспечит самую высокую явку избирателей.

24 декабря президент Молдавии Майя Санду выступила с предложением к парламенту страны организовать референдум, чтобы выяснить мнение граждан по поводу вступления республики в Европейский союз.

В конце 2023 года депутаты парламента одобрили изменения в Избирательный кодекс, согласно которым референдум может пройти в день парламентских и президентских выборов.

При этом в Гагаузии назвали референдум Молдавии по вступлению в ЕС пиар-кампанией Санду.

Ранее Додон предрек поражение Санду на президентских выборах.