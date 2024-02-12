Макрон объяснил, как поставки оружия Украине помогут ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что поставка снарядов и оружия Украине поможет Евросоюзу укрепить оборону и наладить производственную базу. Французского лидера цитирует РИА Новости.

«Все, что Европа делает для поставок стратегических вооружений и боеприпасов, должно служить укреплению производственной базы и обороны Евросоюза», — сказал Макрон.

По мнению президента Франции, обеспечение нужд Киева в итоге сделает ЕС обороноспособным содружеством, которое будет дополнять НАТО и станет его столпом в Европе. Начать европейским странам, по словам Макрона, следует с производственного и операционного сотрудничества на основе уже существующей технологической базы.

До этого сообщалось, что Макрон отменил свой визит на Украину, который планировался на 13 и 14 февраля, по соображениям безопасности. Как писало издание Challenges, решение французского лидера было с удивлением воспринято как в его стране, так и украинскими дипломатами, которые «упали со своих стульев».

Ранее во Франции призвали «перестать быть посмешищами» и поддерживать Украину.