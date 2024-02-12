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В офисе Зеленского назвали последствия интервью Путина для Украины

Офис Зеленского: интервью Путина отрицательно скажется на помощи Запада Украине

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Ints Kalnins/Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко считает, что интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону негативно скажется на поставках помощи Киеву со стороны Запада. Об этом он сообщил в эфире украинского канала «Рада».

«Оно (интервью Путина Карлсону. – прим. ред.) небезопасно, и оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путем прекращения помощи Украине», — заявил он.

По его мнению, политические элиты в США сочтут необходимым прислушаться к мнению американских избирателей, если последние будут против поставок оружия и финансов на Украину.

До этого американский предприниматель Илон Маск высказался по поводу попыток платформ YouTube и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ограничить распространение интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он назвал запредельным уровнем цензуры решение об ограничении интервью Путина.

Ранее стало известно о возможной поездке Такера Карлсона в Белград.

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