Стало известно, что Такер Карлсон планирует посетить Белград

Американский журналист Такер Карлсон может в середине этого года посетить Белград. Об этом журналистам сообщила премьер Сербии Ана Брнабич на полях Всемирного правительственного саммита в Дубае, передает РИА Новости.

Пресс-служба сербского правительства опубликовала фотографию с правительственного саммита в Дубае, на котором глава сербского кабмина сидит рядом с журналистом из США на церемонии открытия. Мероприятие в Объединенных Арабских Эмиратах проходит 12-14 февраля, в нем принимают участие правительственные делегации 150 государств.

«Скорее всего, Карлсон посетит Сербию в середине 2024 года. Ему нравится наша страна, и у него особое уважение к президенту Александру Вучичу», — приводит агентство слова премьера.

До этого британский премьер-министр Риши Сунак раскритиковал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, назвав его «смехотворным».

Ранее Борис Джонсон обрушился на Карлсона из-за интервью с Путиным.