Президент России Владимир Путин достигнет успеха на Украине без материальной поддержки со стороны Белого дома. Об этом заявил лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер в соцсети X.

«Если Америка не отправит помощь Украине в соответствии с законопроектом о национальной безопасности, Путин, скорее всего, добьется успеха», — написал политик, отметив, что Киеву угрожающе не хватает поставок.

12 февраля член палаты представителей конгресса США — демократ Адам Шифф — заявил, что Путин пришел в восторг после слов Дональда Трампа о поощрении потенциальных атак России на страны НАТО.

До этого в США отметили, что президент России Владимир Путин во время интервью с журналистом Такером Карлсоном продемонстрировал полное превосходство над главой Белого дома Джо Байденом.

В начале февраля в минобороны США рассказали о продолжающихся поставках оружия на Украину.

Ранее экс-разведчик Риттер предрек США поражение на Украине и Ближнем Востоке.