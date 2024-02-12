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В конгрессе США назвали условие успеха Путина на Украине

Сенатор Шумер: Путин добьется успеха, если США перестанет помогать Украине

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин достигнет успеха на Украине без материальной поддержки со стороны Белого дома. Об этом заявил лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер в соцсети X.

«Если Америка не отправит помощь Украине в соответствии с законопроектом о национальной безопасности, Путин, скорее всего, добьется успеха», — написал политик, отметив, что Киеву угрожающе не хватает поставок.

12 февраля член палаты представителей конгресса США — демократ Адам Шиффзаявил, что Путин пришел в восторг после слов Дональда Трампа о поощрении потенциальных атак России на страны НАТО.

До этого в США отметили, что президент России Владимир Путин во время интервью с журналистом Такером Карлсоном продемонстрировал полное превосходство над главой Белого дома Джо Байденом.

В начале февраля в минобороны США рассказали о продолжающихся поставках оружия на Украину.

Ранее экс-разведчик Риттер предрек США поражение на Украине и Ближнем Востоке.

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