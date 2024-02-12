Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Байден заявил о нацеленности России на «крупные призы»

Байден сообщил о якобы нацеленности России на «крупные призы» после слов Трампа

close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Россия имеет нацеленность на более «крупные призы», чем Украина. Об этом заявил президент США Джо Байден в соцсети X.

Так глава Белого дома прокомментировал высказывание экс-президента США Дональда Трампа о планах поощрять атаки РФ на НАТО. По мнению Байдена, это якобы является доказательством агрессивных намерений российского руководства.

«Хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как видите, Путин рассчитывает на более крупные призы», — написал он.

До этого сообщалось, что слова Дональда Трампа о поощрении потенциальных атак России на страны НАТО вызвали беспокойство среди европейских политиков.

Трамп в ходе митинга в Южной Каролине сообщил о планах поощрять потенциальные атаки на страны НАТО со стороны Российской Федерации. Он отметил, что причиной такого отношения стало невыполнение альянсом своих финансовых обязательств в рамках военно-политического блока.

Ранее в США заявили, что Путин «в полном восторге» после слов Трампа о НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами