Байден заявил о нацеленности России на «крупные призы»

Россия имеет нацеленность на более «крупные призы», чем Украина. Об этом заявил президент США Джо Байден в соцсети X.

Так глава Белого дома прокомментировал высказывание экс-президента США Дональда Трампа о планах поощрять атаки РФ на НАТО. По мнению Байдена, это якобы является доказательством агрессивных намерений российского руководства.

«Хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как видите, Путин рассчитывает на более крупные призы», — написал он.

До этого сообщалось, что слова Дональда Трампа о поощрении потенциальных атак России на страны НАТО вызвали беспокойство среди европейских политиков.

Трамп в ходе митинга в Южной Каролине сообщил о планах поощрять потенциальные атаки на страны НАТО со стороны Российской Федерации. Он отметил, что причиной такого отношения стало невыполнение альянсом своих финансовых обязательств в рамках военно-политического блока.

Ранее в США заявили, что Путин «в полном восторге» после слов Трампа о НАТО.