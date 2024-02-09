Депутат немецкой АдГ объяснил, с чем связана критика интервью Путина

Критика интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону связана с военной пропагандой Запада, там хотят помешать мирному диалогу РФ и Украины. Об этом в беседе с ТАСС заявил немецкий депутат от фракции ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

«Критика этого интервью связана с военной пропагандой, направленной на то, чтобы помешать мирному диалогу», — отметил депутат.

Он выразил мнение, что «отдельные европейские государства» своими недавними заявлениями «провоцируют возможную войну». Котре назвал такую риторику «безответственной», не уточнив, какие конкретно заявления имеет в виду.

Карлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 января. В ходе беседы российский президент заявил журналисту, что американские аналитические организации и эксперты, занимавшиеся Советским Союзом со времен холодной войны, убеждали руководство США создать на территории России квазигосударственные образования и подчинить их себе. Он выразил мнение, что единственная цель Запада — ликвидировать Россию в ее нынешнем виде.

Ранее в Венгрии назвали главной задачей Европы предотвращение войны между Россией и НАТО.