Сийярто назвал главной задачей Европы предотвращение войны между Россией и НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что самой важной задачей для Европы является предотвращение боевых действий между Россией и НАТО, поскольку конфликт будет означать начало третьей мировой войны. Об этом он заявил в интервью телекомпании M1 перед участием в сессии Генассамблеи ООН.

«Очевидно, что здесь предпринимаются усилия, направленные на то, чтобы спровоцировать разные страны на военные действия. Сейчас самая важная задача для нас, европейцев, и членов НАТО — предотвратить возможный конфликт между Россией и НАТО, который, очевидно, будет означать начало третьей мировой войны», — заявил Сийярто.

Позже, выступая на Генассамблее ООН, он призвал не допустить перерастания конфликта на Украине и ситуации на Ближнем Востоке в глобальные войны.

Сийярто подчеркнул, что угроза третьей мировой войны никогда не была столь реальна, как сейчас.

До этого замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что политикам Запада стоит перестать врать избирателям о готовности к войне с Россией, поскольку начало такого конфликта будет означать конец света.

По словам Медведева, в настоящее время западные политики все чаще говорят о возможном конфликте с РФ, пытаясь оправдать в глазах электората огромные траты на поддержку Украины. При этом, говорит замглавы Совбеза, они врут гражданам, поскольку война с Россией слабо будет напоминать СВО.

Медведев пояснил: НАТО обладает значительно большими ресурсами по сравнению с Россией, поэтому последняя не станет даже пытаться воевать с альянсом в окопах.

Ранее в Варшаве заявили, что в случае конфликта НАТО ликвидирует Калининградскую область.