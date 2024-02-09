Президент России Владимир Путин предпочитает изучать исторические документы в первоисточнике. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга.

«Наши архивы содержат большое количество документов, в том числе документы из Германии. Вы знаете, что президент досконально предпочитftn изучать исторические документы именно в первоисточнике», — отметил Песков.

До этого Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что аплодисменты нацисту Ярославу Гунько (Хунке) в парламенте Канады говорят о том, что дело Гитлера живет и денацификация необходима.

Также во время беседы с журналистом Путин попросил дать ему «30 секунд» для «маленькой исторической справки». В ней он рассказал о создании Российского государства в 862 году, приглашении в Новгород князя Рюрика и начале княжения его брата Олега в Киеве.

Во время интервью Путин рассказал об исторических попытках Польши колонизировать территории современной Украины, «применяя при этом жесткие и карательные методы», а также «навязывая ей свой язык и культуру». Президент России показал Карлсону письма, в которых Богдан Хмельницкий обращался к Варшаве с требованием соблюдения прав жителей территории. По словам Путина, Хмельницкий контролировал власть в «части русских земель, которая сейчас называется Украиной», и «писал письма в Москву с просьбой взять их под сильную руку московского царя».

Ранее Путин рассказал, в каком случае Россия может ввести войска в Польшу.