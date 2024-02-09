В Совфеде заявили, что в интервью Карлсону Путин показал себя честным политиком

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону показал себя честным политиком, был верен себе и говорил правду. Его слова приводит «Парламентская газета».

По словам Джабарова, российский лидер был предельно откровенен в своих ответах и показал себя человеком, который «владеет ситуацией» в стране, в зоне СВО, и в мировой политике в целом. Кроме того, Путин продемонстрировал, что Россия «не жаждет чужих территорий», подчеркнул сенатор.

«Владимир Путин не раз в интервью говорил — сколько было встречных шагов с нашей стороны к американцам и Западу, даже предлагали вступить в НАТО, в чем нам было жестко отказано. Путин рассказал, как нас не раз обманывали наши так называемые партнеры, и в плане продвижения альянса на восток, и в плане взаимоотношений с Украиной», — констатировал Джабаров.

До этого депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски назвал интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону на фоне информационной блокады со стороны Запада «еще более острым».

«На фоне введенной Западом тотальной информационной блокады это интервью Такеру Карлсону стало еще более острым. Я заинтригован», — написал Вилимски, приложив запись полного интервью.

Ранее экс-подполковник США назвал последствия интервью Путина Карлсону.