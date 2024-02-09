Экс-подполковник США назвал последствия интервью Путина Карлсону

Президент Евразийского центра в Вашингтоне, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону не изменит позицию официального Вашингтона по конфликту на Украине, но может укрепить противников дальнейшей помощи Киеву. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.Ru».

«Это [интервью] не повлияет на поддержку администрацией Украины или ее бюджетный запрос. Однако это может укрепить решимость антиукраинских политиков и, возможно, повлиять на тех, кто находится посередине», — считает Расмуссен.

По его словам, интервью не повлияет на официальные лица США, среди которых Джо Байден, Энтони Блинкен, Виктория Нуланд и Джейк Салливан.

Как отметил Расмуссен, распространение российской точки зрения по событиям на Украине может укрепить позиции Республиканской партии в американском конгрессе, которая выступает против помощи Киеву. Оценить подвижки в этом вопросе можно будет после избирательной кампании, отметил эксперт.

«Я думаю или по крайней мере надеюсь, что американские политики осознают, что проект «Украина» был ошибкой, и будут искать какой-то выход», — констатировал подполковник.

До этого офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер назвал интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону дорожной картой для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

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