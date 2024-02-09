Путин счел неагрессивной внешнеполитическую философию КНР

России часто рассказывают «страшилки» про сотрудничество с Китаем, но налицо неагрессивность внешней политики Пекина. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин американскому журналисту Такеру Карлсону в интервью, полный текст которого опубликован на сайте Кремля.

«Эти страшилки нам хорошо известны», — сказал российский лидер в ответ на вопрос о том, беспокоит ли его сотрудничество с КНР с точки зрения обеспечения национального суверенитета.

Путин отметил, что Россия и Китай — соседи. Общая граница протяженностью несколько тысяч километров научила «совместному существованию» на протяжении многих столетий.

По словам главы государства, внешнеполитическая философия Китая всегда «ищет компромисс», она лишена агрессивности.

Президент подчеркнул, что объем сотрудничества с Китаем растет. Европейцы также стараются попасть «во что бы то ни стало» на китайский рынок.

Накануне стало известно, что товарооборот России и Китая раньше срока преодолел целевую отметку 2024 года.

Ранее стали известны подробности разговора Путина и Си Цзиньпина.