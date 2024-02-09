Путин заявил, что с прозападным президентом Украины Ющенко удавалось наладить работу

Несмотря на то, что ставший президентом Украины в 2004 году Виктор Ющенко считался прозападным политиком, с ним удавалось выстраивать конструктивные отношения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

«Мы и с ним наладили отношения, он ездил в Москву с визитами, мы ездили в Киев, и я ездил. Встречались в неформальной обстановке. Западный так западный — пускай», — сказал Путин.

Однако, по мнению президента России, после того как Ющенко «поруководил страной», ситуация на Украине изменилась в худшую сторону.

Журналист Такер Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

Ранее Путин рассказал, в каком случае Россия может ввести войска в Польшу.