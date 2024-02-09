Интервью Путина Карлсону длилось более двух часов

Интервью, которое президент России Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону, длится 2 часа 7 минут и 18 секунд.

Видеозапись интервью сначала была опубликована на сайте журналиста, позднее он выложил ее в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter) и на канале в YouTube.

Позже Карлсон опубликовал реакцию на интервью с Путиным.

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала Карлсона «полезным идиотом» после его интервью с Путиным.