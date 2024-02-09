Карлсон рассказал о сверкающих глазах Путина

Во время интервью президента Владимира Путина Такеру Карлсону его глаза сверкали при обсуждении отношений России и НАТО. Об этом журналист рассказал, подводя итоги двухчасовой беседы с главой государства.

«Весь смысл НАТО состоит в том, чтобы сдержать Россию, и Путина это ранит (…) Его глаза сверкали в те моменты, когда мы беседовали об этом», — сказал Карлсон.

Журналист Такер Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

Ранее Путин в интервью Карлсону назвал политику США необоснованным давлением.