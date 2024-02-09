Карлсон оценил ответ Путина про Украину

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что получил от президента России Владимира Путина «чрезвычайно подробный» ответ о причинах украинского конфликта. По словам американца, интервью началось неожиданно.

«Я задал очевидный вопрос о том, почему он предпринял действия против Украины. Он ответил, что испытывал угрозу от НАТО, их оружии на Украине и так далее…» — поделился журналист.

По словам Карлсона, президент погрузился в чрезвычайно подробную историю с IX века, с формирования России из племен, и части Украины в этом.

«Я был раздражен, я американец, я задал конкретный вопрос, я хочу ответ, я надавил, это вызвало его раздражение. Я думал, он тянет время, но потом я понял, что это было его ответом», — поделился с о своей аудиторией журналист. Он также показал папку с документами, которые передал ему президент РФ, назвав их «чтением на ночь».

Ответ Путина интервьюер назвал «очень интересным».

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».