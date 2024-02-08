Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Молдавии пообещали продолжить вводить санкции против России

Глава МИД Молдавии Попшой: Кишинев продолжит поддерживать санкции против России

close
100%
Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев продолжит поддерживать санкционную политику в отношении России, и будет присоединяться к западным рестрикциям. Его слова приводит телеканал TVR Moldova.

Он сообщил, что в 2023 году Молдавия присоединилась к 80% санкций в отношении Москвы со стороны стран Запада.

«Сначала было меньше, но в последнее время мы продвинулись и продолжим эти обращения по присоединению к нашим европейским партнерам», — сказал Попшой.

До этого Михай Попшой заявил, что Кишинев хотел бы иметь хорошие отношения с Россией, однако в данный момент это невозможно.

Как заявил Попшой, «реалии сегодняшнего дня» не позволяют надеяться на значительно улучшение отношений с Россией в ближайшем будущем. Он также выразил разочарование таким развитием событий.

«Мы не можем говорить о нормализации отношений, Россия остается государством, которое подвергнуто санкциям со стороны большей части мира. Как бы мы ни хотели иметь хорошие отношения для наших граждан, хорошие коммерческие отношения — это пока подождет», — констатировал глава МИД Молдавии.

Ранее сообщалось, что новый глава МИД Молдавии оказался в черном списке на въезд в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами