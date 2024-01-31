Новый глава МИД Молдавии оказался в черном списке на въезд в Россию

Новый глава МИД Молдавии Михай Попшой, назначенный на должность 29 января, находится в черном списке на въезд в Россию. Об этом пишет портал NewsMaker.

Попшой напомнил, что попал в черный список лиц летом 2023 года, будучи депутатом парламента Молдавии от партии «Действие и солидарность». По его словам, будет «интересно посмотреть», как на его назначение главой внешнеполитического ведомства отреагируют Кремль и МИД России.

«Это их дело, я не могу знать, какое решение они примут. Но, согласно международным стандартам, дипломаты, несмотря на разногласия между странами, работают над налаживанием диалога и должны иметь возможность и право этим заниматься», — заявил Попшой.

До этого новый глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев продолжит выстраивать партнерство с Румынией и развивать стратегический диалог с Вашингтоном и Киевом. Об этом министр сообщил после присяги.

Он подчеркнул, что в отношениях с РФ Молдавия будет придерживаться прежде всего своих интересов. По его словам, вопросы суверенитета и территориальной целостности Молдавии станут базисом молдавско-российских связей в будущем.

Ранее в Молдавии назвали ошибкой референдум о вступлении в ЕС.