Американский политолог раскрыл возможную причину приезда Карлсона в Москву

Не исключено, что американский журналист Такер Карлсон прибыл в Россию, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина. На это очень болезненно реагируют власти США, заявил газете «Известия» политолог, американский специалист по связям с общественностью и экс-журналист The New York Times Джон Вароли.

Эксперт подчеркнул, что американская политическая элита называет Россию своим главным врагом. Он счел это «очень печальной» реальностью российско-американских отношений.

«99% информационного пространства в Америке находится под контролем правящего класса <…>. И они не допускают других мнений», — сказал он.

Вароли отметил, что власти не хотят, чтобы американский народ слышал, как Путин 14 лет просил западных коллег не расширять НАТО.

Накануне американского журналиста Такера Карлсона заметили в России.

Ранее Такер Карлсон захотел провести интервью с Путиным.