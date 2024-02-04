Американский политолог раскрыл возможную причину приезда Карлсона в Москву

Не исключено, что американский журналист Такер Карлсон прибыл в Россию, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина. На это очень болезненно реагируют власти США, заявил газете «Известия» политолог, американский специалист по связям с общественностью и экс-журналист The New York Times Джон Вароли.
Эксперт подчеркнул, что американская политическая элита называет Россию своим главным врагом. Он счел это «очень печальной» реальностью российско-американских отношений.
«99% информационного пространства в Америке находится под контролем правящего класса <…>. И они не допускают других мнений», — сказал он.
Вароли отметил, что власти не хотят, чтобы американский народ слышал, как Путин 14 лет просил западных коллег не расширять НАТО.
Накануне американского журналиста Такера Карлсона заметили в России.
Ранее Такер Карлсон захотел провести интервью с Путиным.