Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Израиле не считают сделку с ХАМАС единственным способом спасти заложников

Министр Элияху отверг сделку с ХАМАС как единственный способ спасти заложников

close
100%
Majdi Fathi/Global Look Press

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что заключение сделки с радикальной группировкой ХАМАС не следует рассматривать как единственный способ спасения заложников. Его слова передает Al Jazeera.

«Еврейская мораль не возлагает на нас полную ответственность за освобождение заложников… Мы должны выйти из ментального застоя, согласно которому сделка — единственный способ освободить заложников», — считает Элияху.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что посредники в вопросе урегулирования конфликта между Израилем и палестинскими группировками предлагают установить перемирие в секторе Газа на шесть недель.

До этого представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари телеканалу Al Jazeera заявил, что Израиль дал согласие на предложение посредников по прекращению огня на территории сектора Газа, которое выдвигал ХАМАС.

Ранее ХАМАС потребовал освобождения 3000 палестинских заключенных.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами