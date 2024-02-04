В Израиле не считают сделку с ХАМАС единственным способом спасти заложников

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что заключение сделки с радикальной группировкой ХАМАС не следует рассматривать как единственный способ спасения заложников. Его слова передает Al Jazeera.

«Еврейская мораль не возлагает на нас полную ответственность за освобождение заложников… Мы должны выйти из ментального застоя, согласно которому сделка — единственный способ освободить заложников», — считает Элияху.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что посредники в вопросе урегулирования конфликта между Израилем и палестинскими группировками предлагают установить перемирие в секторе Газа на шесть недель.

До этого представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари телеканалу Al Jazeera заявил, что Израиль дал согласие на предложение посредников по прекращению огня на территории сектора Газа, которое выдвигал ХАМАС.

Ранее ХАМАС потребовал освобождения 3000 палестинских заключенных.