ХАМАС потребовал освобождения 3000 палестинских заключенных

Радикальное палестинское движение ХАМАС потребовало освобождения из тюрем Израиля трех тысяч палестинских заключенных в обмен на пленных, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Отмечается, что посредники предлагают шестинедельное перемирие в палестинском анклаве. Боевики согласны вернуть 36 заложников, выведенных с территории Израиля 7 октября.

Кроме того, по словам источников, ХАМАС требует изменить проект соглашения о перемирии на четыре этапа вместо трех.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция по возвращению заложников и полное уничтожение ХАМАС.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

Освобожденная из плена ХАМАС россиянка попросила президента РФ Владимира Путина спасти остальных заложников.