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Более 30 жителей Калининграда отравились здоровым питанием от местной компании

В Калининграде 33 человека отравились после заказа правильного питания

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Pexels

Жители Калининграда попали в больницу с отравлением после того, как попробовали еду в организации, доставляющей продукты здорового питания. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона.

Всего сальмонеллез обнаружили у 33 местных жителей, среди них оказались один ребенок и один подросток. На данный момент в инфекционном стационаре находится 21 человек.

После сообщений о первых случаях, специалисты Роспотребнадзора провели расследование. Выяснилось, что все они употребили продукцию одной из местных компаний. Известно, что владелец не сообщал организации о том, что начал свою деятельность.

Специалисты Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения на кухне, где готовилась еда. Сотрудники неправильно хранили продукцию, не придерживались правил приготовления. Помимо этого, нарушались технологические процессы, работники должным образом не убирали пищеблок.

«К приготовлению продукции и ее доставке привлечены лица, не имеющие медицинских книжек, не проходившие медицинское обследование», – поделились в ведомстве.
Работу компании приостановили. На данный момент расследование продолжается.

Ранее в Башкирии 14 человек отравились шаурмой в первый день работы точки.

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