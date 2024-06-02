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Лесной пожар удалось локализовать в Ростовской области

МЧС: В Ростовской области локализовали лесной пожар на площади 123,5 га

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Пожарным удалось локализовать возгорание в лесничестве Тарасовского района Ростовской области на площади 123,5 га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В 12:30 пожар локализован на площади 123,5 га, авиация МЧС РФ сбросила на очаги пожара около 70 тонн воды», — сказал собеседник агентства.

До этого заместитель губернатора региона Сергей Бодряков заявил, что в Тарасовском районе Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за пожара в лесничестве.

Днем 30 мая сообщалось о пожаре в лесничествах в Тарасовском районе на территории в 30 га. Вечером 31 мая площадь пожара в лесничествах Ростовской области выросла до 52 га. Утром 1 июня площадь возгорания выросла до 93 га. Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту инцидента.

1 июня сообщалось о ликвидации пожара на площади 169 га.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах и пожаре на нефтезаводе в Ухте.

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