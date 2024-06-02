Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе 33 человека заболели сальмонеллезом

Количество заболевших сальмонеллезом в Калининградской области выросло до 33

close
100%
Shutterstock

В Калининградской области 33 человека заболели сальмонеллезом после того, как заказали доставку еды. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«Количество пострадавших увеличилось до 33, в том числе один ребенок и один подросток. 21 заболевший получает лечение в инфекционном стационаре», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

О вспышке сальмонеллеза в Калининградской области стало известно 31 мая. За сутки к врачам обратились 15 человек, заказавших еду через сервис по доставке Musli39. Роспотребнадзор провел проверку работы предприятия и выявил нарушения санитарного законодательства: хранение и приготовление продукции осуществлялось не по правилам, некоторые продукты оказались просрочены.

В настоящее время проверка продолжается.

До этого сообщалось о массовом отравлении шаурмой в Башкирии. Во время проверки предприятия выяснилось, что бизнесмен не обеспечил сотрудников нужными условиями для приготовления качественных продуктов.

Ранее в Петербурге подросток съел бутерброд на завтрак и попал в реанимацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами