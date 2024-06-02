В российском регионе 33 человека заболели сальмонеллезом

В Калининградской области 33 человека заболели сальмонеллезом после того, как заказали доставку еды. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«Количество пострадавших увеличилось до 33, в том числе один ребенок и один подросток. 21 заболевший получает лечение в инфекционном стационаре», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

О вспышке сальмонеллеза в Калининградской области стало известно 31 мая. За сутки к врачам обратились 15 человек, заказавших еду через сервис по доставке Musli39. Роспотребнадзор провел проверку работы предприятия и выявил нарушения санитарного законодательства: хранение и приготовление продукции осуществлялось не по правилам, некоторые продукты оказались просрочены.

В настоящее время проверка продолжается.

До этого сообщалось о массовом отравлении шаурмой в Башкирии. Во время проверки предприятия выяснилось, что бизнесмен не обеспечил сотрудников нужными условиями для приготовления качественных продуктов.

Ранее в Петербурге подросток съел бутерброд на завтрак и попал в реанимацию.