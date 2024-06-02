Звезда мелодрамы «Одинокие сердца» стал отцом в 51 год

Актер Андрей Чернышев («Маргарита Назарова», «Одинокие сердца») сообщил о пополнении в семье. Его слова передает издание «СтарХит».

«Это такие… очень личные чувства. Дай Бог, чтобы они были знакомы каждому. Я с ними встретился, спасибо Господи за все», — порадовался знаменитость.

Звезда не стал раскрывать подробности рождения первенца, отметив лишь, что у него сын родился пять месяцев назад. 51-летний актер подчеркнул, что не планирует менять свой рабочий график. Он уточнил, что супруга, артистка театра «Содружество актеров Таганки» Мария Добржинская ушла в декрет, чтобы ухаживать на ребенком. По словам Чернышева, жена не собирается долго сидеть дома, а хочет вернуться в театр.

Чернышев женился на Добржинской в 2017 году. Пара зарегистрировала брак в Москве, а обвенчалась в Греции. Медовый месяц знаменитости провели на Кубе. Актриса моложе своего мужа на 11 лет. Они познакомились во время учебы, когда Добржинская еще состояла в отношениях. Звезды встретились снова по окончании обучения, их роман длился 10 лет до брака.

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