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В Европарламенте провалилось голосование о непризнании итогов выборов в РФ

Менее 10% евродепутатов поддержали предложение о непризнании итогов выборов в РФ

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Global Look Press

Просьбу о непризнании итогов выборов в РФ поддержали менее 10% депутатов Европарламентов. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что соответствующую инициативу выдвинул депутат от Эстонии Рихо Террас. Ее поддержали 29 из 705 евродепутатов из 15 стран. Свое предложение Террас обосновывал сомнениями в легитимности выборов на территории новых регионов РФ и Крыма.

До этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что на президентские выборы в России не были приглашены наблюдатели из не признавших легитимность выборов стран.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года.

Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, его заявка зарегистрирована ЦИК. Если действующий президент РФ одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. Кроме Путина, ЦИК зарегистрировал как кандидатов Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Также приняты подписи кандидата на пост президента Бориса Надеждина.

Ранее было названо число поданных заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в РФ.

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