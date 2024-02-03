Конгресс Аргентины поддержал предложенные президентом реформы

Депутаты конгресса Аргентины одобрили пакет законопроектов, направленных на проведение реформ и предложенных действующим президентом республики Хавьером Милеем. Об этом сообщает газета La Nacion.

В целом законодательные инициативы главы государства поддержали 144 парламентария. Еще 109 депутатов выступили против принятия упомянутого пакета документов.

При этом авторы материала подчеркнули, что аргентинский конгресс решил исключить из законопроекта некоторые пункты. Речь идет о большинстве положений, для согласования которых требовались дальнейшие обсуждения с последующим голосованием.

«Депутаты в целом приняли сводный законопроект, представленный правительством Хавьера Милея, <...> после 30 часов фракционных парламентских дебатов в течение трех дней», — говорится в публикации.

2 февраля у здания конгресса Аргентины прошла акция протеста против проведения реформ, на которых настаивает президент республики. В результате сотрудники правоохранительных органов применили в отношении митингующих газ и дубинки, чтобы оттеснить людей с проезжей части на тротуар.

Ранее Милей заявил, что не отступит от обещаний «встряхнуть» экономику Аргентины.