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Путин пообещал продлить программу развития кампусов в России

Президент Путин заявил, что программу развития кампусов в России стоит продлить

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что программа развития кампусов в России будет продлена. Об этом сообщает издание «Ведомости».

В ближайшей перспективе программа затронет 17 объектов, а в дальнейшем будет расширена. Кампусы должны стать площадкой для обмена опытом и совместной работы студентов, аспирантов и преподавателей всех вузов страны.

Строительство десяти объектов в Москве, Нижнем Новгороде, Челябинске и Калининграде будет завершено до конца марта 2024 года. Общая стоимость работ на создание 17 кампусов превышает 500 миллиардов рублей, из которых федеральные средства составляют 40%.

Глава государства подчеркнул, что пространства кампусов будут площадкой для обмена опыта и для реализации совместных инициатив студентов, аспирантов, преподавателей всех вузов страны.

До этого специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков заявил, что проект строительства кампусов — это проявление качественно новых подходов к подготовке следующего поколения специалистов. По его мнению, запущенная Путиным масштабная модернизация условий студенческой жизни и научной деятельности по всей стране создаст новые точки роста по всей России.

Ранее в Госдуме предложили поднять призывной возраст для получивших гражданство России.

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