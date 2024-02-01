В Евросоюзе стали жаловаться на дискомфорт из-за Венгрии

Представители стран Европейского союза (ЕС) стали все чаще чувствовать дискомфорт на мероприятиях из-за Венгрии. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на несколько дипломатических источников.

В тексте отмечается, что за последние два года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал против членства Украины в ЕС, тормозил западные санкции, препятствовал сделкам по финансовой и военной помощи, препятствовал входу Швеции в НАТО и ставил под сомнение способность Украины одержать победу в конфликте.

«Все больше и больше государств-членов испытывают дискомфорт при обсуждении безопасности и других важных вопросов на встречах ЕС или НАТО», — сказал высокопоставленный дипломат Евросоюза.

Позиция Будапешта и ее сотрудничество с Россией, Китаем, Ираном и КНДР по ряду вопросов считается очевидной темой, которую стараются избегать, отмечают собеседники Euractiv.

По словам нескольких дипломатов, настроения могут дойти до того, что «опасающиеся Россию европейские страны» станут все более осторожно обсуждать некоторые вопросы на общих мероприятиях.

До этого верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрия не стала блокировать увеличение поставок оружия Евросоюза Украине по линии европейского фонда мира, хоть и отказалась сама предоставлять средства на поддержку Киева. При этом он отметил, что Будапешт не будет присоединяться к этим поставкам.

Ранее Туск назвал Орбана «политическим шантажистом».