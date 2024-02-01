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Туск назвал Орбана «политическим шантажистом»

Туск: ЕС не пойдет на уступки Орбану в обмен на согласие финансирования Украины

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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Евросоюз не пойдет на предоставление Венгрии преференций в обмен на финансирование Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Речь не идет о том, чтобы в Европейском союзе кто-то получал награду за то, что является политическим шантажистом», — сказал Туск по прибытии в Брюссель на внеочередную встречу лидеров стран ЕС.

По его словам, некоторые политики полагают, что Орбан блокирует связанные с Украиной решения для получения каких-то выгод для Венгрии.

«Никто не будет платить Виктору Орбану за то, что он согласится на выполнение наших правил», — заявил Туск.

1 февраля главы стран ЕС во второй раз попытаются уговорить Будапешт одобрить €50 млрд Украине

В тот же день премьер Бельгии заявил, что предполагаемые к выделению Украине €50 млрд пойдут на оружие и выплаты учителям.

Ранее премьер Польши Туск назвал Орбана единственным антиукраинским политиком в ЕС.

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