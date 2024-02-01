Размер текста
А
А
А

Премьер Эстонии допустила развал Евросоюза и победу России

Премьер Эстонии Каллас: в случае развала ЕС Россия победит Запад

close
100%
Sergei Grits/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в случае развала Евросоюза Россия одержит победу над Западом. Ее слова приводит газета Politico.

«Путин и Россия... не верят в многосторонний подход, они не верят, что мы способны сохранить это единство. И если мы распадаемся, то это определенно победа российской стороны», — считает эстонский премьер.

До этого эстонский телеканал ERR сообщал, что только 16% граждан Эстонии хотят видеть действующего премьер-министра Каю Каллас на посту.

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика Брюсселя постепенно забивает гвозди «в крышку гроба» Евросоюза.

Ранее в ЕС оценили убытки от антироссийских санкций.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами