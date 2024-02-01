Премьер Эстонии допустила развал Евросоюза и победу России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в случае развала Евросоюза Россия одержит победу над Западом. Ее слова приводит газета Politico.

«Путин и Россия... не верят в многосторонний подход, они не верят, что мы способны сохранить это единство. И если мы распадаемся, то это определенно победа российской стороны», — считает эстонский премьер.

До этого эстонский телеканал ERR сообщал, что только 16% граждан Эстонии хотят видеть действующего премьер-министра Каю Каллас на посту.

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика Брюсселя постепенно забивает гвозди «в крышку гроба» Евросоюза.

Ранее в ЕС оценили убытки от антироссийских санкций.