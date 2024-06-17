В Петербурге ребенок был сбит самокатчиком и провел шестой день рождения в больнице

Мальчика доставили в больницу Петербурга после того, как его сбил человек на электросамокате. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Краснопутиловской улице. Электросамокатчик после произошедшего скрылся.

По предварительной информации, пострадавшего доставили в больницу Раухфуса с ушибом грудной клетки, сотрясением головного мозга. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Известно, что в день инцидента шестилетний мальчик отмечал свой день рождения.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Помимо этого, им предстоит установить личность электросамокатчика.

До этого в Саратове девятилетний мальчик врезался в женщину с младенцем на электросамокате. По словам молодой матери, она пыталась остановить средство передвижения, но руль все равно ударил пострадавшего по лицу. Россиянка также добавила, что вместе с младенцем они получили травмы, но не стали обращаться в правоохранительные органы.

До этого в Москве начались рейды среди самокатчиков и велосипедистов.