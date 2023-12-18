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В ЕС оценили убытки от антироссийских санкций

РИА Новости: Евросоюз потерял из-за санкций против России почти $1,5 трлн

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Европейском союзе оценили убытки от антироссийских санкций почти в $1,5 трлн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ финансовых отчетов, проделанный изданиями Times и New York Times.

Согласно сведениям Евростата, импорт в среднем подорожал до €15,2 млрд в месяц: €7,7 млрд ушли на сжиженный природный газ, €7,5 млрд — на трубопроводный.

Попытки Украины и ее союзников подвергнуть санкциям компании, которые покинули Россию, привели к обратным результатам, отмечает агентство. Так, российские компании приобрели прибыльные предприятия по сниженным ценам, а государство получило прибыль от налогов за уход иностранных фирм на сумму $1,25.

По данным NYT, иностранные компании, продавшие свои предприятия в России на фоне того, что страна начала специальную военную операцию на Украине, лишились в общей сложности $103 млрд.

Times же написал, что в цели президент РФ Владимир Путин наблюдал за одной из крупнейших передач активов внутри России со времен распада СССР.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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