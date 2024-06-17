Евросоюз создал комиссию по борьбе с кражей помощи Украине

Европейский союз (ЕС) собрал комиссию по борьбе с кражей финансовой помощи Украине в размере €50 млрд, которая рассчитана до 2027 года. Об этом сообщило Reuters.

По данным ведомства, комиссия будет бороться с незаконным использованием финансирования. В основном, собираются пресекать мошенничество, коррупцию, конфликты интересов, пояснили в ведомстве.

Также инициаторы отметили, что институт будет напрямую отчитываться перед Еврокомиссией (ЕК) и штаб-квартира будет находиться в Брюсселе. Дополнительный офис создадут и в Киеве.

11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что доходы, которые европейские страны получили в результате размещения замороженных российских активов, начнут передавать Украине уже в июле.

8 июня президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон официально поддержали использование Киевом прибыли от замороженных в ЕС активов России.

Ранее Евросоюз предупредили о «крайне болезненном ответе» на использование активов РФ.