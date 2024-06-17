Фанаты сборной Сербии скандировали имя Путина перед матчем Евро-2024

Болельщики сборной Сербии скандировали имя президента Российской Федерации Владимира Путина на улицах немецкого города Гельзенкирхен перед матчем чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Англии. Об этом сообщает РИА Новости.

На видеозаписи, которую опубликовало издание, можно увидеть толпу сербских фанатов, повторяющих имя и фамилию главы государства. Кроме того, один из болельщиков развернул российский флаг.

Поединок состоялся накануне, 26 июня. Встреча завершилась поражением сербской команды со счетом 0:1, единственный гол оформил Джуд Беллингем. В своей группе сборная Сербии также сразится со Словенией (20 июня в 16:00 по московскому времени) и Данией (25 июня в 22:00 по московскому времени).

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций инициировал запрет российских флагов на матчах сборной Украины на проходящем в Германии чемпионате Европы. Стюарды и сотрудники службы безопасности стадиона «Альянц Арена», где проходит в минуты написания новости первая игра украинской сборной на Евро-2024, были проинструктированы на данную тему и должны изымать национальные российские атрибуты на входе, чтобы избежать провокаций.

Ранее в РФС назвали правильным запрет российских флагов на матчах Украины.