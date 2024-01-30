Президент Литвы оценил шансы восстановить отношения с Китаем

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность в том, что отношения с Китаем будут восстановлены, по его оценке, межгосударственные связи на данный момент «не являются повседневными». Слова президента Литвы приводит агентство ««Sputnik.Литва»».

«Отношения с Китаем будут восстановлены, но я думаю, это займет гораздо больше времени. <...> Мы должны признать, что на данный момент ситуация в наших отношениях с Китаем не является повседневной», — заявил Науседа.

До этого глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Китай прекратил выдачу виз гражданам Литвы, Пекин при этом не предоставил Вильнюсу дополнительной информации о причинах такого решения и о том, носит ли эта мера временный характер.

В свою очередь, министерство обороны Литвы ранее запретило военнослужащим и уставным служащим поездки в Россию, Белоруссию и Китай вне службы.

Ранее в Литве упрекнули Запад за отношение к конфликту на Украине.