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В Литве упрекнули Запад за отношение к конфликту на Украине

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал Запад не дожидаться Перл-Харбора на Украине

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Mandel Ngan/Pool/AP

Глава литовского министерства иностранных дел Габриелюс Ландсбергис заявил, что Запад «недостаточно открыт и честен» в отношении того, что значит для него конфликт на Украине. По его словам, противостояние Москвы и Киева представляют как региональную проблему, «которая нас не затрагивает», передает LRT.

По мнению Ландсбергиса, государства, поддерживающие Украину не понимают, что в стратегическом смысле «Россия пытается подорвать Запад», и если Киев не выстоит в противостоянии с Москвой, то потери начнут нести его союзники.

С точки зрения министра, Запад недостаточно открыт и честен в отношении того, что на самом деле означает конфликт, так как это может быть связано с страхом эскалации.

«В большинстве случаев мы пытаемся представить это как региональную, еще далекую проблему, которая нас совершенно не затрагивает. Это большая политическая проблема, которая должна быть в центре дискуссий. Как человек, интересующийся историей, я боюсь, что мы ждем Перл-Харбора. Мы прошли все этапы, но считаем, что раз Перл-Харбора не случилось, то ничего страшного», — заключил Ландсбергис.

До этого Габриелюс Ландсбергис счел, что Украина прекратит свое существование в случае, если поддастся усталости от военного конфликта с Россией.

Ранее на Западе заявили о растущей мощи России в связи с конфликтом на Украине.

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