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Международный суд ООН принял решение по Израилю

Суд ООН постановил, что Израиль должен принять меры для предотвращения геноцида

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Ronen Zvulun/Reuters

Международный суд ООН вынес постановление, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде», — заявила председатель суда Джоан Донохью.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе ранее выразил надежду, что решение Международного суда (МС) ООН по иску ЮАР к Израилю, которое объявляется 26 января, будет включать немедленные меры по прекращению войны в секторе Газа.

До этого палестинская группировка ХАМАС заявила, что будет соблюдать режим прекращения огня, если подобное решение примет Международный суд ООН и его будет придерживаться Израиль. В нем также отмечается, что палестинская группировка освободит израильских заключенных в обмен на палестинских.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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