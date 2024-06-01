«Победила Россия»: Филипп Киркоров осудил «Евровидение» за судейство

Певец Филипп Киркоров в интервью kp.ru заявил, что Сергея Лазарева засудили на «Евровидении» в 2019 году.

«Это самое большое зрелищное мероприятие, и когда с нами так цинично поступили в Евросоюзе, в EBU, исключили нашу страну, как и Беларусь, смешали политику и музыку…Все уже было понятно, когда Серегу Лазарева там засудили, отдав победу Джамале…Хотя тогда однозначно победила Россия», — возмутился Киркоров.

По мнению артиста, в 2019 году Лазарев должен был привезти «Евровидение» в Россию, но не получилось из-за некорректного судейства. Киркоров признался, что в этом году смотрел музыкальный конкурс выборочно: ему понравились конкурсанты из Франции и Израиля. Музыкант уточнил, что перестал смотреть «Евровидение», когда Россию вычеркнули из «этого праздника жизни».

13 мая телеведущая Ксения Бородина заявила, что лучше бы не видела победителя «Евровидения» 2024 года. Она отметила, что у артиста хороший голос. Однако, по ее мнению, главным критерием для победы являлся внешний вид. Победителем «Евровидения-2024» стал Nemo — швейцарский певец Немо Меттлер — с песней The Code. Согласно суммарным итогам зрительского голосования и жюри, Швейцария получила 591 балл.

Ранее Рома Жуков рассказал о внутренних конфликтах в «Мираже».