Ученые выяснили, сколько звезд гаснет в Млечном Пути каждый год

Специалисты Института поиска внеземного разума (SETI) вычислил, сколько звезд в год гаснет в нашей галактике Млечный Путь. По словам ученых, несмотря на кажущийся простым вопрос, дать на него точный ответ оказалось довольно сложно. Исследование опубликовано на портале Live Science.

Как объяснил научный сотрудник SETI Джеймс Де Бьюзер, звезды заканчивают свой жизненный путь по-разному. В общем смысле это означает остановку процесса термоядерного синтеза, в ходе которого водород преобразуется в гелий внутри ядра светила.

Для звезд малой массы ядерный синтез заканчивается, когда весь водород в ядре звезды превращается в гелий. Без тепла и внешнего давления звезда коллапсирует сама в себя.

Во время коллапса давление на ядро ​​становится настолько сильным, что оставшийся гелий начинает переходить углерод и выделять энергию. Внешняя атмосфера звезды раздувается и становится красноватой, образуя так называемый красный гигант. В конце концов атмосфера рассеивается, оставляя тусклое ядро, известное как белый карлик. Такая судьба ждет 97% звезд Млечного Пути, включая наше Солнце.

Для звезд в восемь и более раз массивнее Солнца угасание протекает иначе. Они синтезируют в своих ядрах все более и более тяжелые элементы, становясь настолько массивными, что не могут сопротивляться собственной гравитации. В результате происходит огромный взрыв, называемый сверхновой. После этого светило превращается либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру.

Согласно наблюдениям, сверхновые вспыхивают в нашей галактике один или два раза за 100 лет, однако на Земле подобное явление последний раз наблюдали более 400 лет назад. Такие события сложно регистрировать из-за формы Млечного Пути и плотных газопылевых облаков.

Как показали вычисления, каждый год в Млечном Пути тем или иным способом гаснет около 1,9 звезды, а за 100 лет показатель составляет почти 53 светила. При этом общее количество звезд в нашей галактике оценивается в пределах от 100 млрд до 400 млрд.

Ранее ученые обнаружили в центре Млечного Пути предположительно бессмертные звезды, подпитывающиеся темной материей.