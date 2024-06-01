Жена Александра Михайлова рассказала о его состоянии после госпитализации

Супруга и директор актера Александра Михайлова Оксана в разговоре с «РЕН-ТВ» рассказала о состоянии здоровья мужа.

«Уже все хорошо», — похвасталась Михайлова.

Она выразила мнение, что к ухудшению здоровья супруга привели усталость и недолеченная пневмония.

29 мая стало известно, что Михайлова госпитализировали с повышенной температурой в Чите. Отмечалось, что знаменитость прибыл в Читу на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля. По словам водителя актера, он устал в дороге и приболел. У актера поднялась температура до 39 градусов, было подозрение на пневмонию.

Позднее председатель оргкомитета Забайкальского международного кинофестиваля Виктор Шкулев заявил, что у Михайлова воспаление легких. Однако актер уехал из больницы, несмотря на уговоры врачей остаться. Шкулев отметил, что артист пригрозил медикам, что прыгнет «с балкона в трусах», если его не отпустят на фестиваль.

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