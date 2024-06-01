Миллиардеры с Уолл-стрит поддержали Трампа после обвинительного приговора

Американские миллиардеры с Уолл-стрит решили поддержать на предстоящих выборах экс-президента и кандидата на пост президента США Дональда Трампа после того, как суд вынес обвинительный приговор в отношении него. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление бизнесменов.

По данным издания, число американских предпринимателей, вставших на сторону Трампа, увеличилось после суда над ним. Речь идет, в том числе, о тех бизнесменах, которые выступили против Трампа после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Причина проста — в своей предвыборной кампании Трамп пообещал сократить налоговую нагрузку для богатых, тогда как президент США Джо Байден выступает за обратное.

Глава частной инвестиционной компании 1789 Capital Омид Малик уверен, что обвинительный приговор не окажет негативного влияния на поддержку Трампа среди американцев. Предприниматель назвал процесс в отношении политика инцидентом, когда судебная система превратилась в оружие. Известно, что в числе сторонников Трампа находятся такие влиятельные фигуры бизнес-индустрии США, как основатель инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман и управляющий хедж-фондом Билл Экман.



До этого суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Вынесение приговора Трампу назначено на 11 июля.

Ранее Трамп обвинил администрацию Байдена в причастности к вердикту жюри присяжных.